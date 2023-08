微生物修复技术具有经济绿色、环境友好等特征,已成为多环芳烃(PAHs)污染土壤的主要修复手段之一。然而,针对 经历长期老化的污染场地土壤,微生物修复效率偏低,生物强化技术亟待进一步提高。以 PAHs高效降解菌铜绿假单胞菌(Pseudomonasaeruginosa,PAE)为对象,研究了新型碳质纳米材料氧化石墨烯(GO)对 PAE 生长和 PAHs降解的影响,探讨了 GO 强化 PAE降解土壤 PAHs的效果及其机制。结果显示:(1)50~100mg/LGO 可以显著促进 PAE的生长和胞外聚合物(EPS)的分泌。 (2)PAE及 GO(100mg/kg)的添加显著促进了老化土壤中 PAHs的降解。(3)GO 添加前期,土著微生物群落丰度下降,PAE丰度 显著增加;处理后期,土壤细菌群落丰度恢复至对照组水平。适宜浓度 GO 的添加可以影响 土 壤 微 生 物 的 多 样 性 和 丰 度,促 进 PAHs的降解,然而,修复后期 GO 的影响力下降,土壤微生物群落呈现出“扰动—恢复”模式。研究结果有助于深入理解 GO 对环 境微生物的效应,为 PAHs污染土壤的微生物修复提供新思路。