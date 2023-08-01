[1]徐铭毅,李 维,王丽萍.镉胁迫下固定化菌系菲降解能力及环境适应性研究[J].环境污染与防治,2023,45(4):443.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(4):443.
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镉胁迫下固定化菌系菲降解能力及环境适应性研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年4期
页码:
443
栏目:
研究报告
出版日期:
2023-08-01

文章信息/Info

作者:
徐铭毅 李 维 王丽萍
中国矿业大学环境与测绘学院,江苏 徐州 221116
关键词:
重金属 多环芳烃 生物炭 固定化菌系 协同修复
文献标志码:
A
摘要:
采用核桃壳质生物炭为固定化材料,以铜矿污泥和焦化废水污泥微生物为混合菌源,通过正交试验确定了优化的固定 化条件:0.1g16目生物炭,微生物接种量5mL(600nm 下的吸光度(OD600)=1.0),固定时间36h,此时固定化菌系可在48h降解 76.13%的菲。温度20~40 ℃、pH4.00~9.00范围内,固定化菌系的降解能力优于游离态菌系。在温度为30 ℃、pH 为7.00时,培 养7d后,固定化菌系对菲的降解率高达95.94%。固定化菌系在低温、低pH 下均表现出更强的适应性,对菲的降解率比游离态菌 系更高。此外,固定化体系中生物炭水溶提取物可充当共代谢碳源,促进菌系的生长。

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更新日期/Last Update: 2023-05-10