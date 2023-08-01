利用 TOUGH2程序构建室内实验尺度多相流数值模型,基于扰动分析法,对模型中的介质孔隙度、绝对渗透率、残余 水饱和度(S wr )、残余非水相(NAPL)饱和度(S nr )、进气值参数(α)进行敏感性分析,在此基础上设计中砂夹粗砂层和夹细砂层两种 非均质条件情景,探究轻质非水相液体(LNAPL)以不同速率泄漏以及地下水位波动时的迁移过程。结果表明:(1)模型参数敏感度 呈绝对渗透率> S nr >α> S wr >孔隙度的规律, S nr 、α、 S wr 与 LNAPL 稳定饱和度呈正线性相关,绝对渗透率与其呈负线性相关。 (2)主要由于介质间绝对渗透率的差异,中砂介质中的细砂夹层阻滞、粗砂夹层促进 LNAPL迁移,泄漏速率的增大致使细砂夹层阻 滞作用更为显著。(3)地下水位波动扩大 LNAPL横、纵向污染范围,降低夹层内 LNAPL饱和度,水位上升,细砂夹层下界面、粗砂 夹层上界面阻滞 LNAPL抬升,主要由于介质绝对渗透率的差异,两种非均质情景对地下水位波动的响应特征不同。