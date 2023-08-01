[1]徐云翔,左 锐,潘明浩,等.基于参数敏感性分析的轻质非水相液体在非均质包气带中迁移模拟研究[J].环境污染与防治,2023,45(4):450.
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[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(4):450.
基于参数敏感性分析的轻质非水相液体在非均质包气带中迁移模拟研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
45卷
- 期数:
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2023年4期
- 页码:
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450
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2023-08-01
文章信息/Info
- 作者:
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徐云翔; 左 锐; 潘明浩; 武子一; 王金生; 黄晨曦
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1.北京师范大学水科学研究院,北京 100875;2.地下水污染控制与修复教育部工程研究中心,北京 100875
- 关键词:
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LNAPL; 非均质介质; 包气带; 扰动分析法
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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利用 TOUGH2程序构建室内实验尺度多相流数值模型,基于扰动分析法,对模型中的介质孔隙度、绝对渗透率、残余 水饱和度(Swr)、残余非水相(NAPL)饱和度(Snr)、进气值参数(α)进行敏感性分析,在此基础上设计中砂夹粗砂层和夹细砂层两种 非均质条件情景,探究轻质非水相液体(LNAPL)以不同速率泄漏以及地下水位波动时的迁移过程。结果表明:(1)模型参数敏感度 呈绝对渗透率>Snr>α>Swr>孔隙度的规律,Snr、α、Swr与 LNAPL 稳定饱和度呈正线性相关,绝对渗透率与其呈负线性相关。 (2)主要由于介质间绝对渗透率的差异,中砂介质中的细砂夹层阻滞、粗砂夹层促进 LNAPL迁移,泄漏速率的增大致使细砂夹层阻 滞作用更为显著。(3)地下水位波动扩大 LNAPL横、纵向污染范围,降低夹层内 LNAPL饱和度,水位上升,细砂夹层下界面、粗砂 夹层上界面阻滞 LNAPL抬升,主要由于介质绝对渗透率的差异,两种非均质情景对地下水位波动的响应特征不同。
更新日期/Last Update:
2023-05-10