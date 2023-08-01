[1]王 勇,陈 日,高月昆,等.天津某复杂有机污染地块原位热脱附修复技术中试研究[J].环境污染与防治,2023,45(4):458.
点击复制
天津某复杂有机污染地块原位热脱附修复技术中试研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
45卷
- 期数:
-
2023年4期
- 页码:
-
458
- 栏目:
-
研究报告
- 出版日期:
-
2023-08-01
文章信息/Info
- 作者:
-
王 勇; 陈 日; 高月昆; 李鸿炫; 张晓斌
-
1.北京建工环境修复股份有限公司,北京 100015;2.污染场地安全修复技术国家工程实验室,北京 100015
- 关键词:
-
有机污染地块; 低渗透地区; 原位热脱附修复; 影响半径
- 文献标志码:
-
A
- 摘要:
-
针对受到挥发性有机物、农药污染形成的复杂有机污染地块,采用原位热脱附修复技术开展中试试验,研究该技术在 低渗透区(以粉质黏土/黏土为主)、污染程度复杂、污染严重条件下的技术有效性,同时研究该技术使用过程中的升温规律及影响半 径。结果表明,原位热脱附前期,位于加热井所构成正三角形的中心点的测温井以5 ℃/d的速率升温,当土壤温度到达95~100 ℃,进入潜热阶段,此时土壤中水分大量汽化,当升温达到100℃左右时,土壤中毛细水未完全去除,升温进入瓶颈期;综合考虑该地 块原位热脱附的影响半径为1.5m。
更新日期/Last Update:
2023-05-10