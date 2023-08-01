针对受到挥发性有机物、农药污染形成的复杂有机污染地块,采用原位热脱附修复技术开展中试试验,研究该技术在 低渗透区(以粉质黏土/黏土为主)、污染程度复杂、污染严重条件下的技术有效性,同时研究该技术使用过程中的升温规律及影响半 径。结果表明,原位热脱附前期,位于加热井所构成正三角形的中心点的测温井以5 ℃/d的速率升温,当土壤温度到达95~100 ℃,进入潜热阶段,此时土壤中水分大量汽化,当升温达到100℃左右时,土壤中毛细水未完全去除,升温进入瓶颈期;综合考虑该地 块原位热脱附的影响半径为1.5m。