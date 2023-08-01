[1]游子娟,陈积源,马雁群,等.银赋存形态对钴酸镧催化燃烧碳烟性能影响的研究[J].环境污染与防治,2023,45(4):464.
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[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(4):464.
银赋存形态对钴酸镧催化燃烧碳烟性能影响的研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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45卷
- 期数:
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2023年4期
- 页码:
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464
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2023-08-01
文章信息/Info
- 作者:
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游子娟; 陈积源; 马雁群; 陈汉林
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1.广东石油化工学院化学学院,广东 茂名 525000;2.广东石油化工学院环境科学与工程学院,广东 茂名 525000
- 关键词:
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钙钛矿; 银改性钴酸镧; 赋存形态; 碳烟; 催化燃烧
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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控制柴油车尾气排放的关键是提高碳烟催化燃烧的低温活性。采用溶胶-凝胶法和浸渍法合成不同银赋存形态的钴酸 镧(LCO),考察不同银赋存形态对碳烟催化燃烧性能的制约机制。结果表明,当煅烧温度为250、450 ℃时,LCO 表面的银分别为 Ag2O 和 Ag0;当煅烧温度为700℃时 Ag0与 Ag+ 形态共存。煅烧温度为250℃、采用溶胶-凝胶法和浸渍法合成的催化剂表现出最佳的催化性能,归因于 Ag2O 与 LCO 载体之间的相互作用。
更新日期/Last Update:
2023-05-10