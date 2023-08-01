控制柴油车尾气排放的关键是提高碳烟催化燃烧的低温活性。采用溶胶-凝胶法和浸渍法合成不同银赋存形态的钴酸 镧(LCO),考察不同银赋存形态对碳烟催化燃烧性能的制约机制。结果表明,当煅烧温度为250、450 ℃时,LCO 表面的银分别为 Ag 2 O 和 Ag0;当煅烧温度为700℃时 Ag0与 Ag+ 形态共存。煅烧温度为250℃、采用溶胶-凝胶法和浸渍法合成的催化剂表现出最佳的催化性能,归因于 Ag 2 O 与 LCO 载体之间的相互作用。