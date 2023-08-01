[1]游子娟,陈积源,马雁群,等.银赋存形态对钴酸镧催化燃烧碳烟性能影响的研究[J].环境污染与防治,2023,45(4):464.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(4):464.
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银赋存形态对钴酸镧催化燃烧碳烟性能影响的研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年4期
页码:
464
栏目:
研究报告
出版日期:
2023-08-01

文章信息/Info

作者:
游子娟陈积源马雁群陈汉林
1.广东石油化工学院化学学院,广东 茂名 525000;2.广东石油化工学院环境科学与工程学院,广东 茂名 525000
关键词:
钙钛矿 银改性钴酸镧 赋存形态 碳烟 催化燃烧
文献标志码:
A
摘要:
控制柴油车尾气排放的关键是提高碳烟催化燃烧的低温活性。采用溶胶-凝胶法和浸渍法合成不同银赋存形态的钴酸 镧(LCO),考察不同银赋存形态对碳烟催化燃烧性能的制约机制。结果表明,当煅烧温度为250、450 ℃时,LCO 表面的银分别为 Ag2O 和 Ag0;当煅烧温度为700℃时 Ag0与 Ag+ 形态共存。煅烧温度为250℃、采用溶胶-凝胶法和浸渍法合成的催化剂表现出最佳的催化性能,归因于 Ag2O 与 LCO 载体之间的相互作用。

相似文献/References:

[1]王军利　王　虹　孙志强等.La-K-Co-Mn-O钙钛矿型复合氧化物同时去除碳颗粒和NOX的性能[J].环境污染与防治,2008,(12):40.
[2]韩巧凤 魏国宝 汪 信 杨绪杰 陆路德.纳米钙钛矿型LaMnO3的制备与汽车尾气处理[J].环境污染与防治,2001,(4):148.
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更新日期/Last Update: 2023-05-10