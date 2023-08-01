[1]成 伟,高 琦,张宇驰,等.硫酸钙对含电镀污泥渣料水泥基材料性能的影响[J].环境污染与防治,2023,45(4):469.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(4):469.
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硫酸钙对含电镀污泥渣料水泥基材料性能的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年4期
页码:
469
栏目:
研究报告
出版日期:
2023-08-01

文章信息/Info

作者:
成 伟 高 琦 张宇驰 初汉增 巴明芳
1.宁波大学土木工程与地理环境学院,浙江 宁波 315211;2.昱源宁海环保科技股份有限公司,浙江 宁波 315211
关键词:
电镀污泥 磨细粉 CaSO4 力学性能 重金属浸出
文献标志码:
A
摘要:
为了提高危险废物电镀污泥的高值化利用程度,研究了掺加 CaSO4对含磨细粉(由电镀污泥协同建筑渣土高温处理渣 料磨细得到)水泥基材料力学性能、微观结构特征及重金属浸出的影响及机理。结果表明:CaSO4掺量(基于其在胶凝材料的质量占 比)为0.6%时,其长期力学性能较优,含磨细粉水泥基材料养护60d后抗压强度和抗折强度比未掺加 CaSO4时分别提升20.1%和 22.2%。适量的 CaSO4可以补充含磨细粉水泥基材料基体中 Ca2+ 含量,促进水泥和磨细粉中具有潜在水化活性的组分充分进行水化,同时使基体中生成更多的钙矾石填充孔隙,从而增强了基体结构密实度。研究还发现多余钙矾石的形成对重金属离子的固结起 到了正向作用,适量的 CaSO4掺加能明显降低含磨细粉水泥基材料基体中有害重金属离子的浸出浓度。当 CaSO4掺量为0.6%时, 含磨细粉水泥基材料养护28d后,Cu、Ni、Zn的浸出率比未掺加 CaSO4时分别降低了33.6、31.0、53.0百分点,更好地确保了其浸出 安全性。

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更新日期/Last Update: 2023-05-10