以餐厨垃圾和污泥(质量比1∶1)混合物为底物,以不接种微生物为对照,以添加外源菌剂和腐熟堆肥为两个处理,研 究外源菌剂对联合堆肥过程中酶活性和腐熟期微生物的影响。结果表明,外源菌剂可促进堆体升温并延长高温期,可显著提高纤维 素酶、过氧化氢酶、脲酶、蛋白酶的活性,4种酶的峰值分别为377.294U/g、83.107mL/(g・h)、0.763mg/(g・d)和147.411U/g。 采用高通量测序技术分析发现,添加外源菌剂降低了腐熟期细菌、真菌的群落多样性,但提高了真菌群落丰富度。门水平上,各堆体 细菌和真菌的优势群落种类差异较小,仅相对丰度变化较大;属水平上,添加外源菌剂使堆体中优势细菌占比更均匀,优势真菌主要 为土壤伊萨酵母菌(Issatchenkia)、念珠菌(Candida)、未分类真菌(UnclassifiedFungi)等。采用 FAPROTAX 工具对细菌功能分 组,各堆体相对丰度较高的功能菌以化能异养、有氧化能异养、硝酸盐还原等为主,然而添加外源菌剂和腐熟堆肥使芳香族化合物的 降解功能菌相对丰度分别提高了8.0倍、7.4倍。