[1]曹秀芹,贾明艳,潘亚红,等.外源菌剂对餐厨垃圾和污泥联合堆肥酶活性及微生物的影响[J].环境污染与防治,2023,45(4):477.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(4):477.
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外源菌剂对餐厨垃圾和污泥联合堆肥酶活性及微生物的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年4期
页码:
477
栏目:
研究报告
出版日期:
2023-08-01

文章信息/Info

作者:
曹秀芹贾明艳潘亚红朱开金
1.北京建筑大学城市雨水系统与水环境省部共建教育部重点实验室,北京 100044; 2.北京建筑大学环境与能源工程学院,北京 100044;3.太原工业学院材料工程系,山西 太原 030008
关键词:
餐厨垃圾 污泥 外源菌剂 好氧堆肥 酶活性 微生物群落
文献标志码:
A
摘要:
以餐厨垃圾和污泥(质量比1∶1)混合物为底物,以不接种微生物为对照,以添加外源菌剂和腐熟堆肥为两个处理,研 究外源菌剂对联合堆肥过程中酶活性和腐熟期微生物的影响。结果表明,外源菌剂可促进堆体升温并延长高温期,可显著提高纤维 素酶、过氧化氢酶、脲酶、蛋白酶的活性,4种酶的峰值分别为377.294U/g、83.107mL/(g・h)、0.763mg/(g・d)和147.411U/g。 采用高通量测序技术分析发现,添加外源菌剂降低了腐熟期细菌、真菌的群落多样性,但提高了真菌群落丰富度。门水平上,各堆体 细菌和真菌的优势群落种类差异较小,仅相对丰度变化较大;属水平上,添加外源菌剂使堆体中优势细菌占比更均匀,优势真菌主要 为土壤伊萨酵母菌(Issatchenkia)、念珠菌(Candida)、未分类真菌(UnclassifiedFungi)等。采用 FAPROTAX 工具对细菌功能分 组,各堆体相对丰度较高的功能菌以化能异养、有氧化能异养、硝酸盐还原等为主,然而添加外源菌剂和腐熟堆肥使芳香族化合物的 降解功能菌相对丰度分别提高了8.0倍、7.4倍。

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更新日期/Last Update: 2023-05-16