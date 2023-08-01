[1]王 刚,程全国,雷 坤,等.飞云江水系氮磷污染及硝酸盐氮来源解析[J].环境污染与防治,2023,45(4):486.
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[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(4):486.
飞云江水系氮磷污染及硝酸盐氮来源解析()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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45卷
- 期数:
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2023年4期
- 页码:
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486
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2023-08-01
文章信息/Info
- 作者:
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王 刚; 程全国; 雷 坤; 孙明东; 孙乾航; 樊 荣
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1.沈阳大学区域污染环境生态修复重点实验室,辽宁 沈阳 110044;2.中国环境科学研究院,北京 100012
- 关键词:
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飞云江; 硝酸盐氮; MixSIAR稳定同位素模型; 稳定同位素
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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采集了飞云江水系干流和支流水样,分析了流域内不同区域水体的氮磷浓度,并通过 MixSIAR稳定同位素模型,解析 了飞云江流域不同区域硝酸盐氮来源及其贡献。结果显示:(1)飞云江水系总氮为0.76~5.71mg/L,从上游至下游浓度整体升高; 总磷为0.01~4.83mg/L,上中游低、下游高。(2)飞云江水系15N 自然丰度(δ15N)和18O 自然丰度(δ18O)分别为3‰~8‰、-7‰~ 0,土壤有机氮、污水和粪便是飞云江水系硝酸盐氮的主要来源,其中水体通过硝化作用进行氮转化过程,不存在反硝化作用。(3)飞 云江水系中大气沉降、化肥和降水中氨氮、土壤有机氮、污水和粪便这4个污染源的贡献率分别为6.6%~25.4%、7.4%~29.2%、 23.1%~56.1%、22.3%~40.8%。
更新日期/Last Update:
2023-05-16