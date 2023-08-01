采集了飞云江水系干流和支流水样,分析了流域内不同区域水体的氮磷浓度,并通过 MixSIAR稳定同位素模型,解析 了飞云江流域不同区域硝酸盐氮来源及其贡献。结果显示:(1)飞云江水系总氮为0.76~5.71mg/L,从上游至下游浓度整体升高; 总磷为0.01~4.83mg/L,上中游低、下游高。(2)飞云江水系15N 自然丰度(δ15N)和18O 自然丰度(δ18O)分别为3‰~8‰、-7‰~ 0,土壤有机氮、污水和粪便是飞云江水系硝酸盐氮的主要来源,其中水体通过硝化作用进行氮转化过程,不存在反硝化作用。(3)飞 云江水系中大气沉降、化肥和降水中氨氮、土壤有机氮、污水和粪便这4个污染源的贡献率分别为6.6%~25.4%、7.4%~29.2%、 23.1%~56.1%、22.3%~40.8%。