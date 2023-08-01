[1]徐成华,骆文轩,黄 涛,等.改性剂协同热脱附多环芳烃污染土壤效率提升研究[J].环境污染与防治,2023,45(4):492.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(4):492.
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改性剂协同热脱附多环芳烃污染土壤效率提升研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年4期
页码:
492
栏目:
研究报告
出版日期:
2023-08-01

文章信息/Info

作者:
徐成华骆文轩黄 涛常 伟岳修鹏张亚平
1.江苏省地质矿产局第一地质大队,江苏 南京 210041; 2.东南大学能源与环境学院,能源热转换及其过程测控教育部重点实验室,江苏 南京 210096; 3.江苏省中成建设工程总公司,江苏 南京 210041
关键词:
多环芳烃 土壤修复 改性剂 热脱附
文献标志码:
A
摘要:
通过对多环芳烃(PAHs)污染土壤的异位热脱附实验,探究了碱基类(Ca(OH)2、CaO、NaOH)、氧化类(过硫酸钠、过氧 化苯甲酰、过碳酸钠)和其他类(FeCl3、CuCl2、颗粒活性炭)改性剂对 PAHs热脱附效率的提升作用,优选最佳改性剂及配比。3类 改性剂的优选结果为2.0%(质量分数,下同)Ca(OH)2、5.0%过氧化苯甲酰和5.0% FeCl3。添加2.0% Ca(OH)2在300 ℃下脱附 10min、添加5.0%过氧化苯甲酰在200℃下脱附60min或添加5.0%的FeCl3在150℃下脱附60min均可使各PAHs组分残留量 达到《场地土壤环境风险评价筛选值》(DB11/T811―2011)的修复标准。添加2.0% Ca(OH)2对土壤 PAHs热脱附去除效果最好, 300 ℃下 PAHs热脱附去除率最高,可达96.31%,而5.0%过氧化苯甲酰对 PAHs热脱附去除率提升更明显。

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更新日期/Last Update: 2023-05-16