低强度进水制约了城镇污水处理厂的总氮(TN)脱除效果。采用易腐垃圾沼液作为补充碳源,在强化污水处理厂脱氮 效果的同时,降低了污水处理和易腐垃圾沼液运行成本及碳排放量。实验分析了沼液成分,并研究了不同沼液/进水混合比对污染 物去除、运行稳定性及污泥性状的影响。结果表明,当混合比为0.100%(体积分数)时,工艺具有最佳运行效果。沼液投加后生化段 反硝化速率增加了2.23倍,同步硝化反硝化(SND)效率增加了39.2%,TN 去除率提高了1.34倍。污水处理厂出水水质稳定,达到 《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169―2018)(“准四类”排放标准)。工艺流程中重金属(Pb、Cd及 Cr)含量均未超标,出水的环境污染风险可控。沼液的资源化利用每年约减少污水处理厂运行成本38万元,易腐垃圾运行成本144万元,并削减 近84tCO 2 排放。结果表明,对易腐垃圾沼液的资源化利用“以污治污”,有助于碳减排目标的实现,降低了运行成本,并具有良好的社会和环境效益。