初期雨水径流污染物含量较高,进入地下水或地表水易对水环境造成污染。选用沸石、炉渣、生物陶粒、砾石4种填料 自上而下依次填充构建多层复合渗滤系统,探究对初期雨水径流中污染物的去除效果。结果表明:多层复合渗滤系统对化学需氧量 (COD)的平均去除率高达92.5%,对总磷(TP)、总氮(TN)和氨氮的平均去除率也能分别稳定在67.6%、54.3%、57.3%。炉渣的除 磷能力最强,沸石对氮和有机物的去除效果最好。因此,在绿化下垫面构建包含沸石和炉渣等多层填料的复合渗滤系统可有效预防 初期雨水径流污染。