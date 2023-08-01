将南美白对虾养殖尾水逐级排入沉淀池、曝气池、生物膜池、贝类净化池及生态洁水池进行多级处理,对养殖中后期养 殖塘水及各级尾水处理单元排水进行水质分析,分析尾水处理系统各单元的处理效果。结果表明,经过多级处理后,养殖尾水中总 氮、总磷、高锰酸盐指数和悬浮物的质量浓度平均值由3.94、0.47、9.00、75.80mg/L分别降至1.77、0.16、5.67、16.33mg/L,各项指标 均达到《淡水池塘养殖水排放要求》(SC/T9101―2007)规定的一级标准。养殖尾水从沉淀池进入曝气池、生物膜池和贝类净化池 后,主要水质指标均逐渐降低,但进入生态洁水池后却有不同程度增加。可见,多级养殖尾水处理系统明显改善了养殖尾水水质,沉 淀池、曝气池、生物膜池、贝类净化池对养殖尾水净化均起到积极作用,后期应合理配置生态洁水池中沉水植物及洁水鱼的密度,加 强运行管理,确保尾水治理效果的长效稳定。