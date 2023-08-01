[1]袁 芳,郭盛楠,蒲一凡,等.黄水作为补充碳源的反硝化效果研究[J].环境污染与防治,2023,45(4):516.
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[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(4):516.
黄水作为补充碳源的反硝化效果研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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45卷
- 期数:
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2023年4期
- 页码:
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516
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2023-08-01
文章信息/Info
- 作者:
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袁 芳; 郭盛楠; 蒲一凡; 徐 伟; 鞠佳伟
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1.中环保水务投资有限公司,北京 100022;2.清华苏州环境创新研究院,江苏 苏州 215000; 3.蚌埠中环污水处理有限公司,安徽 蚌埠233000
- 关键词:
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黄水资源化; 碳源; 反硝化; 生物种群结构
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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黄水作为白酒生产过程中的副产物,含有大量易于生物降解的有机物。对比研究了黄水和传统碳源(乙醇、乙酸钠)为 外碳源时的反硝化效果,并 通 过 16SrRNA 分 析 了 不 同 碳 源 系 统 微 生 物 种 群 结 构。结 果 表 明,黄 水 系 统 的 反 硝 化 速 率 为 6.49 mg/(g・h),反硝化脱氮效果与传统碳源相差不大。反硝化过程中各碳源系统亚硝酸盐氮均出现短暂积累,黄水系统最大亚硝酸盐 氮积累率最低。碳源对系统微生物种群结构有一定影响,乙酸钠系统中微生物种群的丰富度有所上升。相比于乙酸钠系统,黄水和 乙醇系统在门水平上的种群分布具有较高的相似性,两个系统中变形菌门(Proteobacteria)均有一定程度的提升,厚壁菌门(Firmi�cutes)均明显下降;乙酸钠系统则与之相反
更新日期/Last Update:
2023-05-16