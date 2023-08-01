[1]唐连发,王 琴,杨晴晴,等.用广义相加模型分析保定市臭氧浓度的影响因素[J].环境污染与防治,2023,45(4):528.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(4):528.
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用广义相加模型分析保定市臭氧浓度的影响因素()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年4期
页码:
528
栏目:
监测与评价
出版日期:
2023-08-01

文章信息/Info

作者:
唐连发 王 琴 杨晴晴 唐兆鑫
河北大学生态环境系,河北 保定 071000
关键词:
臭氧浓度 广义相加模型 气象因子 保定市
文献标志码:
A
摘要:
通过构建广义相加模型(GAM)探究保定市地表臭氧(O3)浓度的影响因素。多因素 GAM 显示:气象因子对 O3浓度的 方差解释率(70.60%)大于空气主要污染物(34.30%);在一定范围内,O3浓度随着日最高地面气温、总云量、细颗粒物(PM2.5)的升 高而升高,而随着平均相对湿度和前体物(NO2、CO)的降低而升高。O3生成最适宜的日照时数为8h,东南风和西北风为主导风向 会使 O3浓度升高。从污染控制的角度来看,NO2、CO 和 PM2.5多种污染物需要共同控制。
更新日期/Last Update: 2023-05-16