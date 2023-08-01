通过构建广义相加模型(GAM)探究保定市地表臭氧(O 3 )浓度的影响因素。多因素 GAM 显示:气象因子对 O 3 浓度的 方差解释率(70.60%)大于空气主要污染物(34.30%);在一定范围内,O 3 浓度随着日最高地面气温、总云量、细颗粒物(PM 2.5 )的升 高而升高,而随着平均相对湿度和前体物(NO 2 、CO)的降低而升高。O 3 生成最适宜的日照时数为8h,东南风和西北风为主导风向 会使 O 3 浓度升高。从污染控制的角度来看,NO 2 、CO 和 PM 2.5 多种污染物需要共同控制。