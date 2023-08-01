[1]赵 阳,李崇浩,周 凯,等.新乡市细颗粒物和臭氧协同污染特征[J].环境污染与防治,2023,45(4):541.
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[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(4):541.
新乡市细颗粒物和臭氧协同污染特征()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
45卷
- 期数:
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2023年4期
- 页码:
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541
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2023-08-01
文章信息/Info
- 作者:
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赵 阳; 李崇浩; 周 凯; 闫广轩
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1.河南省新乡生态环境监测中心,河南 新乡 453003; 2.河南师范大学环境学院,黄淮水环境与污染防控教育部重点实验室,河南 新乡 453007; 3.河南科技学院园艺园林学院,河南 新乡 453003
- 关键词:
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季节特征; 细颗粒物; 臭氧; 二次反应
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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细颗粒物(PM2.5)和臭氧(O3)协同控制已是近年的研究热点。基于2020年新乡市环境空气质量自动监测数据和气象 数据等,研究了新乡市 PM2.5和 O3的协同污染特征,以期为新乡市的大气协同污染治理提供科学参考。结果表明,PM2.5污染和 O3 污染分别主要集中在秋冬季和春夏季。定义 O3质量浓度超过80μg/m3、PM2.5质量浓度超过75μg/m3为复合污染,全年共出现 133次复合污染。新乡市的复合污染多出现在温度为 5~25 ℃、相对湿度低于 80%、风向为北风、风速低于 1.5 m/s的条件下, PM2.5主导型污染时有机碳大都超过10μg/m3,NO2大都超过30μg/m3;O3主导型污染时有机碳大都小于10μg/m3,NO2大都小于 30μg/m3。PM2.5与 O3之间可能存在对共同前体物的竞争反应。
更新日期/Last Update:
2023-05-16