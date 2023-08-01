细颗粒物(PM 2.5 )和臭氧(O 3 )协同控制已是近年的研究热点。基于2020年新乡市环境空气质量自动监测数据和气象 数据等,研究了新乡市 PM 2.5 和 O 3 的协同污染特征,以期为新乡市的大气协同污染治理提供科学参考。结果表明,PM 2.5 污染和 O 3 污染分别主要集中在秋冬季和春夏季。定义 O 3 质量浓度超过80μg/m3、PM 2.5 质量浓度超过75μg/m3为复合污染,全年共出现 133次复合污染。新乡市的复合污染多出现在温度为 5~25 ℃、相对湿度低于 80%、风向为北风、风速低于 1.5 m/s的条件下, PM 2.5 主导型污染时有机碳大都超过10μg/m3,NO2大都超过30μg/m3;O 3 主导型污染时有机碳大都小于10μg/m3,NO 2 大都小于 30μg/m3。PM 2.5 与 O 3 之间可能存在对共同前体物的竞争反应。