[1]沈 城,朱旭东,吴 健,等.上海城郊农田土壤锑含量分布及生态风险[J].环境污染与防治,2023,45(4):544.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(4):544.
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上海城郊农田土壤锑含量分布及生态风险()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年4期
页码:
544
栏目:
监测与评价
出版日期:
2023-08-01

文章信息/Info

作者:
沈 城 朱旭东 吴 健 钱诗颖 叶文娟 王 敏
1.上海市环境科学研究院,上海 200233; 2.华东理工大学资源与环境工程学院,国家环境保护化工过程环境风险评价与控制重点实验室,上海 200237
关键词:
农田 土壤 上海 城郊
文献标志码:
A
摘要:
采集了上海城郊34块农田的不同深度土壤样品共计443个,测定了锑含量,并用单因子污染指数和潜在生态风险指数 进行评价。结果表明,上海城郊农田土壤中锑浓度平均值低于上海土壤环境背景值(0.75mg/kg),随深度加深而逐渐降低,表层土 壤锑平均质量浓度为0.55mg/kg,超背景值比例为24.11%,中层和深层土壤超背景值比例分别只有9.09%、0.91%。近郊农田的土 壤锑含量总体高于远郊,近郊和远郊的单因子污染指数分别为1.14、0.70,分属轻度污染和尚清洁;潜在生态风险指数分别为5.99、 3.68,均属轻微风险。近郊农田受城市化进程影响较大,农用地破碎化程度较高,特别是宝山区和嘉定区值得进一步关注。

相似文献/References:

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　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(4):687.

更新日期/Last Update: 2023-05-16