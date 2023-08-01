采集了上海城郊34块农田的不同深度土壤样品共计443个,测定了锑含量,并用单因子污染指数和潜在生态风险指数 进行评价。结果表明,上海城郊农田土壤中锑浓度平均值低于上海土壤环境背景值(0.75mg/kg),随深度加深而逐渐降低,表层土 壤锑平均质量浓度为0.55mg/kg,超背景值比例为24.11%,中层和深层土壤超背景值比例分别只有9.09%、0.91%。近郊农田的土 壤锑含量总体高于远郊,近郊和远郊的单因子污染指数分别为1.14、0.70,分属轻度污染和尚清洁;潜在生态风险指数分别为5.99、 3.68,均属轻微风险。近郊农田受城市化进程影响较大,农用地破碎化程度较高,特别是宝山区和嘉定区值得进一步关注。