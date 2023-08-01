为明确第五代通信(5G)基站在运营期产生的电磁辐射水平,依据《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》 (HJ/T10.2―1996)计算5G 基站电磁辐射的安全防护距离,并与实际监测数据进行对比。根据理论计算,5G 基站安全防护直线距 离约41.1m,垂直防护距离约6.5m。实际监测结果显示,在垂直距离不变的条件下,5G 基站电磁辐射强度随水平距离的增加呈现 先增大至峰值后不断减小的趋势,水平距离约40.0m 处达最大值;水平距离相同的情况下,电磁辐射强度随垂直距离的增加而逐渐 衰减,且电磁辐射强度高值区附近衰减幅度更大。5G 基站电磁辐射强度实测值低于理论计算值,其运行时的电磁辐射强度超标范 围小于理论计算结果,造成的电磁辐射对环境影响较小。