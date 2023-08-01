[1]李 刚,李盛富,王 磊,等.通信基站电磁辐射安全防护距离的理论计算及应用[J].环境污染与防治,2023,45(4):549.
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[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(4):549.
通信基站电磁辐射安全防护距离的理论计算及应用()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
45卷
- 期数:
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2023年4期
- 页码:
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549
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2023-08-01
文章信息/Info
- 作者:
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李 刚; 李盛富; 王 磊; 李鹏飞; 乔 浩
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1.核工业二一六大队,新疆 乌鲁木齐 830011; 2.中国移动新疆有限公司乌鲁木齐市分公司,新疆 乌鲁木齐 830063
- 关键词:
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5G基站; 安全防护距离; 电磁辐射; 环境影响; 辐射防护
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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为明确第五代通信(5G)基站在运营期产生的电磁辐射水平,依据《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》 (HJ/T10.2―1996)计算5G 基站电磁辐射的安全防护距离,并与实际监测数据进行对比。根据理论计算,5G 基站安全防护直线距 离约41.1m,垂直防护距离约6.5m。实际监测结果显示,在垂直距离不变的条件下,5G 基站电磁辐射强度随水平距离的增加呈现 先增大至峰值后不断减小的趋势,水平距离约40.0m 处达最大值;水平距离相同的情况下,电磁辐射强度随垂直距离的增加而逐渐 衰减,且电磁辐射强度高值区附近衰减幅度更大。5G 基站电磁辐射强度实测值低于理论计算值,其运行时的电磁辐射强度超标范 围小于理论计算结果,造成的电磁辐射对环境影响较小。
更新日期/Last Update:
2023-05-16