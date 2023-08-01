中国部分区域地下水污染严重,抽出―处理是地下水修复常用技术,但目前其发展现状、存在问题及破解途径缺乏总 结。通过总结近20年抽出―处理技术领域文章发现,处理后期出现的拖尾反弹现象及解决方案的探索是研究重点。这一现象是由 水力冲刷不足和污染物界面传质慢两方面引起的。抽水井布置与抽水方式优化和注入泡沫与剪切稀化流体可以分别改变地下水流 场和流体性质,强化冲刷效果,而表面活性剂可调节界面张力加快传质过程。与化学修复或生物降解技术结合,在抽出―处理后期 通过加快化学试剂或营养物质传输也可以有效抑制拖尾反弹现象。总的来说,抽出―处理技术已经成熟,但拖尾反弹现象严重。廉 价绿色的强化抽出药剂和技术结合互补是未来研究的重点。