[1]胡佩雯,周雪冬,王 蒙,等.天津与重庆大气污染物健康损失经济价值评估及主导工业因素分析[J].环境污染与防治,2023,45(4):569.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(4):569.
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天津与重庆大气污染物健康损失经济价值评估及主导工业因素分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年4期
页码:
569
栏目:
环境管理
出版日期:
2023-08-01

文章信息/Info

作者:
胡佩雯 周雪冬 王 蒙 石 岩 李 辉 许益杭 武 艳
1.山东大学环境科学与工程学院,山东 青岛 266237; 2.山东大学公共(创新)实验教学中心,山东 青岛 266327
关键词:
大气污染物 PM10 NO2 健康损失 工业污染物
文献标志码:
A
摘要:
基于人力资本法和疾病成本法,估算了2016―2020年天津和重庆由大气中可吸入颗粒物(PM10)、NO2造成的健康损 失经济价值,研究了城市煤炭、石油、化学产品等多项工业发展经济指标与大气污染物健康损失经济价值的相关性。结果表明,2020 年天津 PM10、NO2的健康损失经济价值分别为351.90亿、19.38亿元,重庆 PM10、NO2的健康损失经济价值分别为513.12亿、63.25 亿元。2016―2020年,天津和重庆 PM10、NO2的健康损失经济价值降低了59%~90%,PM10造成的健康损失经济价值显著大于 NO2,是后者健康损失经济价值的3~18倍。总体来说,城市工业资产的累积有利于居民生活水平和健康水平的提高,降低居民疾 病发生率。城市大气污染健康损失与工业烟粉尘排放量、氮氧化物排放量呈正相关关系,工业大气污染物的直接排放可能会导致较 大的健康损失和经济损失。

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更新日期/Last Update: 2023-05-16