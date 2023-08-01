基于人力资本法和疾病成本法,估算了2016―2020年天津和重庆由大气中可吸入颗粒物(PM 10 )、NO 2 造成的健康损 失经济价值,研究了城市煤炭、石油、化学产品等多项工业发展经济指标与大气污染物健康损失经济价值的相关性。结果表明,2020 年天津 PM 10 、NO 2 的健康损失经济价值分别为351.90亿、19.38亿元,重庆 PM 10 、NO 2 的健康损失经济价值分别为513.12亿、63.25 亿元。2016―2020年,天津和重庆 PM 10 、NO 2 的健康损失经济价值降低了59%~90%,PM10造成的健康损失经济价值显著大于 NO 2 ,是后者健康损失经济价值的3~18倍。总体来说,城市工业资产的累积有利于居民生活水平和健康水平的提高,降低居民疾 病发生率。城市大气污染健康损失与工业烟粉尘排放量、氮氧化物排放量呈正相关关系,工业大气污染物的直接排放可能会导致较 大的健康损失和经济损失。