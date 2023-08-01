以“三线一单”为基础的生态环境分区管控制度是推动生态环境保护的重要抓手和有效手段,在应用中呈现推动国家 重大战略落实、注重空间管控、强调系统管控、筑牢生态优先理念、落实陆海统筹管控5个方面的特点。但是在应用中也面临着缺乏 立法支撑、环境质量底线未有具体环境要素的量化应用、在环评中衔接不足、在环境监督执法中未得到普遍落实、与国土空间规划衔 接不顺畅等诸多挑战。针对性地提出建议:加快分区管控立法;强化环境质量底线研究;明确“三线一单”在环评中的适用标准;强化 “三线一单”在生态环境监督执法中的效力;推进“三线一单”与国土空间规划的进一步衔接。